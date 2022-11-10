Ahlat'ta korkutan deprem!
AAFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Bitlis'in Ahlat ilçesi açıkları 4,2 büyüklüğünde depremle sarsıldı.
Genel 10.11.2022, 09:13
Bitlis'in Ahlat ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.57'de merkez üssü Van Gölü olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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