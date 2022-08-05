Ağrı Dağı Karabulak kırsalında 2 terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ağrı Dağı Karabulak kırsalında 2 terör örgütü PKK/KCK mensubu öldürüldü.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Eren Abluka-10 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Çetin Ak Operasyonu kapsamında Ağrı Dağı Karabulak kırsalında bir ihbarı değerlendirilen İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından müşterek operasyon düzenlendi.
Bu sırada çıkan silahlı çatışmada 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Örgüt mensuplarının üzerlerinde ve sırt çantalarında yapılan aramada 2 piyade tüfeği ele geçirildi.
- PKK elebaşılarından Murat Karayılan'ın özel görev verdiği 2 terörist
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda terör örgütü PKK elebaşılarından Murat Karayılan'ın görevlendirdiği 2 teröristin Ağrı Doğubayazıt'ta etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Soylu, "Emniyet İstihbarat, PÖH ve Jandarmadaki kahramanlarımıza tebrikler. Amerika yakında Karayılan için de bir taziye yayınlayacak, meraklanmasın. Şehit Emre Dokumacı, kanın yerde kalmadı. Ruhun şad, makamın ali olsun. Allah bizi, şehitlerimize mahcup etmesin." ifadelerini kullandı.
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