Ağrı'da minibüs aydınlatma direğine çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Ağrı'da minibüs aydınlatma direğine çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Genel 26.06.2022, 11:22
Mehmet Sinay yönetimindeki minibüs, Erzurum-Ağrı kara yolu Sanayi Sitesi mevkisindeki akaryakıt istasyonunun aydınlatma direğine çarptı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan Seyhan ve Murat Aktaş ise sağlık ekiplerince Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Murat Aktaş, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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