Ağaçta mahsur kalan vaşak kurtarıldı
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde köpeklerin saldırısından korunmak için çıktığı ağaçta mahsur kalan vaşak kurtarıldı.
Genel 08.01.2023, 12:27
Topuzlu köyü mevkiindeki ormanda köpeklerin saldırdığı bir vaşak, yaklaşık 3 metre uzunluğundaki meşe ağacına çıktı.
Hayvanın ağaçta mahsur kaldığını gören köylüler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi Müdürlüğüne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye giden DKMP personeli, köpekleri alandan uzaklaştırarak, vaşağın mahsur kaldığı yerden inmesini sağladı.
Ormanlık alanda bir süre koşan vaşak, çalıların arasına girip gözden kayboldu.
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kategorilerine göre vaşak, "Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi"nde yer alıyor.
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|16
|36
|2. Fenerbahçe
|16
|35
|3. Başakşehir
|16
|31
|4. Adana Demirspor
|16
|30
|5. Beşiktaş
|16
|29
|6. Trabzonspor
|16
|29
|7. Konyaspor
|16
|26
|8. Kayserispor
|16
|23
|9. Alanyaspor
|17
|21
|10. Karagümrük
|16
|19
|11. Giresunspor
|16
|19
|12. Gaziantep FK
|16
|18
|13. Kasımpaşa
|17
|18
|14. Antalyaspor
|16
|17
|15. Hatayspor
|17
|17
|16. Ankaragücü
|16
|16
|17. Sivasspor
|17
|15
|18. Ümraniye
|16
|11
|19. İstanbulspor
|16
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|18
|38
|2. Samsunspor
|18
|32
|3. Bodrumspor
|18
|32
|4. Keçiörengücü
|18
|32
|5. Bandırmaspor
|18
|31
|6. Pendikspor
|18
|30
|7. Rizespor
|18
|30
|8. Boluspor
|18
|30
|9. Manisa FK
|18
|28
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|18
|24
|12. Altay
|18
|21
|13. Erzurumspor
|18
|20
|14. Tuzlaspor
|18
|19
|15. Adanaspor
|18
|18
|16. Ö.K Yeni Malatya
|18
|15
|17. Denizlispor
|18
|15
|18. Altınordu
|18
|13
|19. Gençlerbirliği
|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|17
|44
|2. M.City
|17
|39
|3. Newcastle
|18
|35
|4. M. United
|17
|35
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Liverpool
|17
|28
|7. Fulham
|18
|28
|8. Brighton
|17
|27
|9. Brentford
|18
|26
|10. Chelsea
|17
|25
|11. Aston Villa
|18
|22
|12. Crystal Palace
|17
|22
|13. Leicester City
|18
|17
|14. Leeds United
|17
|17
|15. Nottingham Forest
|18
|17
|16. Bournemouth
|18
|16
|17. West Ham United
|18
|15
|18. Everton
|18
|15
|19. Wolves
|18
|14
|20. Southampton
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|15
|38
|2. Real Madrid
|16
|38
|3. Real Sociedad
|15
|29
|4. Atletico Madrid
|15
|27
|5. Villarreal
|16
|27
|6. Athletic Bilbao
|15
|25
|7. Real Betis
|15
|25
|8. Rayo Vallecano
|15
|23
|9. Osasuna
|15
|23
|10. Mallorca
|16
|22
|11. Valencia
|16
|19
|12. Girona
|16
|18
|13. Almeria
|15
|17
|14. Getafe
|15
|17
|15. Real Valladolid
|16
|17
|16. Celta Vigo
|16
|16
|17. Cadiz
|16
|15
|18. Espanyol
|16
|14
|19. Sevilla
|15
|12
|20. Elche
|16
|4