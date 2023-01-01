Afyonkarahisar'da iki tır çarpıştı: 4 yaralı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.
Genel 01.01.2023, 10:48 01.01.2023, 21:27
Mehmet Altınparmak yönetimindeki sebze yüklü tır, Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda, Ahmet Açar idaresindeki mermer yüklü tırla çarpıştı.
Kazada, araçta sıkışan sürücüler ile mermer yüklü tırda bulunan Ali ve Emine Açar yaralandı.
İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, tırların ve yola savrulan mermer blokların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.
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