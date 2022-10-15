Afyonkarahisar'da zincirleme kaza
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde iki tır ile yolcu otobüsünün karıştığı kaza meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralandı.
Genel 15.10.2022, 12:31
Murat Yiğiter idaresindeki (46) 53 ACE 846 plakalı tır, Afyonkarahisar-İzmir kara yolu Akören beldesi yakınlarında, Bekir Eke'nin (40) kullandığı 42 LE 2219 plakalı tır ile Kamil Sazak (52) yönetimindeki 35 MKJ 98 plakalı yolcu otobüsüne çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle karşı şeride geçen yolcu otobüs bariyere vurdu.
Kazada, otobüsteki yolculardan Ç.A.Ö. (24) ile F.G. (24) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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