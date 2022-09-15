Afyonkarahisar'da yangın: 3 ev ve 1 ahır zarar gördü

Sandıklı'ya bağlı Bekteş köyünde Ali Osman Başpınar'a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede bitişikteki Süleyman Başpınar'a ve ardından Mahmut Toprak'a ait evin çatısına sıçradı.

Durumu fark eden köy sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çevre ilçe ve beldelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sandıklı Kaymakamı Mehmet Sülün, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, AK Parti Sandıklı İlçe Başkanı Osman Işık yangın bölgesine gelerek yürütülen söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Yangında 3 ev ve 1 ahır kullanılamaz hale geldi.