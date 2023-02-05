Afyonkarahisar'da otobüs devrildi: 8 ölü, 35 yaralı
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, 35 kişi yaralandı.
Genel 05.02.2023, 11:34
Diyarbakır'dan Bodrum'a giden ve 43 kişiyi taşıyan otobüs, Dinar Haydarlı yol ayrımı Karabedir Kavşağı'nda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
Olay yerine ambulans, jandarma, itfaiye, Afyonkarahisar AFAD ve Isparta AFAD ekipleri sevk edildi.
İlk belirlemelere göre, 8 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. Yaralılar, Afyonkarahisar ve Isparta'daki hastanelere kaldırıldı.
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