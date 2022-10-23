Afyonkarahisar'da 11 yıl 33 ay hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 11 yıl 33 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki firari hükümlü yakalandı.
Genel 23.10.2022, 09:53
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kentte kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, "hırsızlık" suçundan 11 yıl 33 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan S.E. ile A.D'yi ilçe merkezinde gözaltına aldı.
Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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