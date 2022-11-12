AFAD'dan tatbikata katılan vatandaşlara teşekkür

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, afet farkındalığı oluşturmak için bugün saat 18.57'de tatbikata katılım gösteren vatandaşlar ile "Afet Tatbikatı, Yarının Hazırlığı" anlayışıyla tatbikatın hazırlık ve uygulanması sürecinde destek veren medya, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına teşekkür edildi.

Depremin bir Türkiye gerçeği olduğu anımsatılan açıklamada, "Deprem ve tüm afetlerle mücadelede kurum ve kuruluşlarımız ile vatandaşlarımızın birlikte hareket etmesi kritik önem arz ediyor. Bu kapsamda afetlere hazırlık bilinciyle bir araya geldiğimiz tatbikata katılan herkese teşekkürlerimizle." ifadelerine yer verildi.