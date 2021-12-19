AFAD personeli toprağa verildi
Amasya'de Hidroelektrik Santrali (HES) kanalına düşen araçta hayatını kaybeden 2 kişiyi kurtarma sırasında, dengesini kaybederek düştüğü aynı kanalda yaşamını yitiren AFAD personeli Mürsel Demir son yolculuğuna uğurlandı.
Genel 19.12.2021, 17:31
Kaza, dün akşam saatlerinde Taşova ilçesinin Mülkbükü köyü mevkiinde meydana geldi. Murat Şahin idaresindeki 05 ABK 243 plakalı hafif ticari araç, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, HES kanalına düştü. Kazada, sürücü Murat Şahin ve yanında bulunan Fatma Özdemir hayatını kaybetti. Bu sırada katıldığı kurtarma çalışmaları sırasında dik yamaçtan dengesini kaybederek kanala düşen AFAD arama personeli Mürsel Demir de ağır yaralandı. Ekip arkadaşlarınca kanaldan çıkarılan Demir de olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Mürsel Demir, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
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