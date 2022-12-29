AFAD personel alımı yapacak
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sözlü sınavla personel alımı yapacak.
Genel 29.12.2022, 07:53
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sözlü sınavla 70 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, AFAD'ın merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere 22 büro personeli, 4 şoför, 25 temizlik görevlisi ile 19 koruma ve güvenlik görevlisi alınacak.
Başvurular, 1-8 Şubat tarihleri arasında "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak. Sözlü giriş sınavı 6-17 Mart tarihleri arasında AFAD Başkanlık binasında gerçekleştirilecek.
Aranan nitelikler ve başvuru şartlarına ilişkin bilgilere "www.afad.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.
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