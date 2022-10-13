AFAD'dan deprem testi uyarısı

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Deprem Dairesi Başkanlığı veri tabanında yapılan değişiklik sebebi ile bu gece 00.00'dan itibaren büyüklüğü 1,0 üzerinde olan depremler Twitter adresimiz üzerinden 'test amaçlı' yayımlanacaktır. Takipçilerimizin dikkatine sunarız."