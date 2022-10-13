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AFAD'dan deprem testi uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığının veri tabanında yapılan değişiklik sebebi ile bu gece 00.00'dan itibaren büyüklüğü 1,0 üzerinde olan depremlerin Twitter adresleri üzerinden "test amaçlı" yayımlanacağını açıkladı.

Genel 13.10.2022, 17:47
AFAD'dan deprem testi uyarısı

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Deprem Dairesi Başkanlığı veri tabanında yapılan değişiklik sebebi ile bu gece 00.00'dan itibaren büyüklüğü 1,0 üzerinde olan depremler Twitter adresimiz üzerinden 'test amaçlı' yayımlanacaktır. Takipçilerimizin dikkatine sunarız."

Kaynak: AA
#Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı #deprem
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