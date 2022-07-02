AFAD bu illeri orman yangınlarına karşı uyardı
AFAD, Muğla, İzmir, Manisa, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'de şiddetli rüzgarın etkili olacağını ve orman yangını riskine karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.
AFAD, Muğla, İzmir, Manisa, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'de şiddetli rüzgarın etkili olacağını ve orman yangını riskine karşı vatandaşların piknik, tarla temizliği ve anız sebepleriyle ateş yakmamaları uyarısında bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) Muğla, İzmir, Manisa, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'de şiddetli rüzgarın etkili olacağı ve orman yangınlarına dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Muğla, İzmir, Manisa, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale illerimizde hafta sonu etkili olacağı tahmin edilen şiddetli rüzgarın orman yangını riskini artıracağından, vatandaşlarımızın orman alanlarında piknik, tarla temizliği ve anız sebepleriyle kesinlikle ateş yakmaması, görülen ateş veya dumanı 112'ye bildirmesi önem arz etmektedir" denildi.
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