AFAD: Bartın, Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin'de taşkın riski tehlikeli boyuta ulaştı
AFAD, Bartın ile Kastamonu'nun Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinde yaşayanları taşkın riskine karşı uyardı.
Genel 27.06.2022, 11:08
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bartın ile Kastamonu'nun Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinde taşkın riskinin tehlikeli boyuta ulaştığı belirtildi.
Taşkın sahasındaki vatandaşlar, sel ve ani su yükselmesine karşı güvenli alanlarda olmaları, araçlarını d
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