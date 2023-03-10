AFAD Ankara için uyardı

Ankara'da yarın kuvvetli yağışla birlikte rüzgarın güneyli yönlerden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yarın kuvvetli yağış beklenen Ankara'da rüzgarın da güney (lodos) yönlerden fırtına (50-70 km/saat), yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıkları yağışla birlikte düşecek

Ankara Valiliği, yarından itibaren beklenen sağanak ve kuvvetli fırtına nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre, yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı havanın etkisiyle Ankara genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak beklendiği, yağışların cumartesi, pazar ve pazartesi yer yer kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Cumartesi günü rüzgarın güney yönlerden fırtına, yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına, yüksek kesimlerde tam fırtına şeklinde eseceği ve mevsim normallerinin üzerinde olması beklenen hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren yağışlarla beraber hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına düşmesi bekleniyor. Rüzgar ve fırtına sebebiyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." uyarısına yer verildi.

AFAD, SMS ile uyardı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise cep telefonlarına gönderdiği SMS'te, "Meteorolojiye göre yarın Ankara'da kuvvetli lodos ve yağış bekleniyor. Baca zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar ve çatı uçmasına karşı dikkatli olun." uyarısı yaptı.