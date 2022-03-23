Adnan Oktar davasında sanıkların tahliye edilmesine itiraz
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Adnan Oktar Suç Örgütü dosyasında 68 sanık hakkında verilen tahliye kararına itiraz edildi.
Adnan Oktar Suç Örgütü dosyasındaki bozma kararının ardından, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı, 68 sanık hakkındaki tahliye kararına itiraz etti.
Adnan Oktar davasında verilen beraat kararlarının ardından istinaf mahkemesi, verilen kararları usulden bozdu ve 68 sanık için tahliye kararı vermişti.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı, Adnan Oktar Suç Örgütü dosyasındaki bozma kararının ardından 68 sanık hakkında verilen tahliye kararına itiraz etti.
NE OLMUŞTU?
İstinaf, yerel mahkemenin Adnan Oktar Organize Suç Örgütü davasında verdiği kararı usulden bozdu. Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 16 sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, dosyayı yeniden görülmek üzere yerel mahkemeye göndermişti.
İstinaf, bozma kararıyla birlikte tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak 68 sanığın tahliyesine karar vermişti. İstinaf, Adnan Oktar, Alev Babuna, Aylin Atmaca, Ayşegül Hüma Babuna, Bora Yıldız, Hakan Kurtul, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer, Mehmet Noyan Orcan, Mert Sucu, Merve Büyükbayrak, Oğuzhan Sevinç, Sinem Hacer Tezyapar, Tarkan Yavaş, Ulviye Didem Ürer ve Yeliz Aksoy'un aralarında bulunduğu 16 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.
İstinaf, dosyayı usulü eksikliklerin giderilmesi için yeniden İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.
Karar
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