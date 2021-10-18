Adli Tıp raporu gerçeği ortaya çıkardı! Esra Hankulu kurtarılabilirdi
Ankara'da Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Adli Tıp raporu yeni detayları ortaya çıkardı. Raporda Esra Hankulu'nun ölümüne neden olan büyük ihmaller adeta gözler önüne serildi.
Ankara'da, Esra Hankulu'nun (25) evinde ölü bulunmasıyla ilgili Ümitcan Uygun'un şüpheli olarak tutuklandığı soruşturma kapsamında, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı rapor, genç kadının ölümüne ilişkin büyük ihmale dikkatleri çekti. Raporda, "Hankulu'nun fenalaşmasının ardından 112 acil servisinin çağrılması veya hastaneye götürülüp teşhis konularak tedavisinin yapılması durumunda kurtulma ihtimalinin yüksek olduğu" ifade edildi.
Genç kadının otopsisinde tespit edilen kafa içi kanamanın lokalizasyonu, özelliği ve ağırlığı dikkate alındığında, "fenalaşması sonrası 112 acil servisinin çağrılması veya hastaneye götürülüp teşhis konularak tedavisinin yapılması durumunda kurtulma ihtimalinin yüksek olduğuna" işaret edildi.
Kaynak: Milliyet
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