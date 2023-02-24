Adıyaman'ın yeni yerleşim yeri belli oldu

Deprem bölgesinin imarı için yeni adımlar kapsamında Adıyaman şehir merkezi İndere Mahallesi olarak bilinen yaklaşık 5 milyon metrekarelik güvenli zemine taşınacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın zemin çalışmalarını tamamladığı ve binlerce yeni yapının inşa edileceği bölge, merkeze yaklaşık 6 kilometre mesafede bulunuyor.

Yeni bir şehir inşa edilecek bölgeyi TRT Haber ekibi görüntüledi. Adıyaman nüfusu konutların inşasının ardından bu bölgeye taşınacak.