Adıyaman'ın yeni yerleşim yeri belli oldu
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da zemin etüdünün ardından yeni yapılacak 20 bin konutun adresi belli oldu.
Genel 24.02.2023, 12:33 24.02.2023, 11:44
Deprem bölgesinin imarı için yeni adımlar kapsamında Adıyaman şehir merkezi İndere Mahallesi olarak bilinen yaklaşık 5 milyon metrekarelik güvenli zemine taşınacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın zemin çalışmalarını tamamladığı ve binlerce yeni yapının inşa edileceği bölge, merkeze yaklaşık 6 kilometre mesafede bulunuyor.
Yeni bir şehir inşa edilecek bölgeyi TRT Haber ekibi görüntüledi. Adıyaman nüfusu konutların inşasının ardından bu bölgeye taşınacak.
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