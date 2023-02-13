Adıyaman'da yıkılan 6 binanın müteahhidi Mersin'de yakalandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde yıkılan 6 binanın müteahhidi Mersin'de yakalandı.
Genel 13.02.2023, 10:34
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde bölgede yıkılan binalarla ilgili başlatılan soruşturmanın hızla devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, soruşturma kapsamında Besni ilçesinde yıkılan 6 binanın müteahhitliğini üstlenen ve şu ana kadar 123 kişinin ölümüne neden olduğu değerlendirilen Şükrü İşitmen hakkında gözaltı kararı verildiği, şüphelinin Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandığı ifade edildi.
Şüphelinin adli işlemleri için Besni ilçesine getirileceği ve konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
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