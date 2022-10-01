Adıyaman'da orman yangını çıktı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan Hamzalar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevlere havadan ve karadan müdahale etmesinin ardından yangın kontrol altına alındı.
Yangına, AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, Adıyaman ve Gölbaşı Belediyesi ekiplerince müdahale ediliyor.
Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Çalışmalara bölgedeki vatandaşlar ve güvenlik güçleri de destek veriyor.
Orman Genel Müdürlüğüne ait 3 uçak ve 2 helikopter ile müdahale edilen yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının yapıldığı sırada şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın bazı bölümlerde yeniden çıktı. Ekipler bir taraftan soğutma diğer taraftan söndürme işlemi yaptı. Adıyaman ve çevre illerden ekiplerin de desteğiyle yangın 11 saatin sonunda tamamen söndürüldü. Ekiplerden bazıları tedbir amaçlı bölgede bekletiliyor.
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