Adıyaman'da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
Adıyaman'da motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Genel 06.11.2022, 10:28
H.A'nın kullandığı plakasız motosiklet, Atatürk Bulvarında yolun karşısına geçmeye çalışan ismi henüz öğrenilemeyen yayaya çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile yaya yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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