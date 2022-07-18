Adıyaman'da iki grup arasında kavga: 4 yaralı
Adıyaman'da iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.
Genel 18.07.2022, 07:58
İmamağa Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Kavgada 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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