Adana’da motosiklet kazası: 2 ölü

Adana'nın Çukurova ilçesinde iki kişi bulunan bir motosikletin kaza yaptığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine ulaşan ekipler yaptıkları kontrollerde devrilen motosikletteki Sercan Ataş ile Ertuğrul Şahin'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Ekipler, süratli olduğu ileri sürülen motosikletin kaldırıma çarptıktan sonra yaklaşık 25 metre savrulduğunu belirledi.

Olay yerindeki çalışmaların ardından ölenlerin cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.