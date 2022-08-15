Adana’da motosiklet kazası: 2 ölü
Adana'da kaldırıma çarptıktan sonra devrilen motosikletteki iki kişi hayatını kaybetti.
Genel 15.08.2022, 07:14
Adana'nın Çukurova ilçesinde iki kişi bulunan bir motosikletin kaza yaptığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza yerine ulaşan ekipler yaptıkları kontrollerde devrilen motosikletteki Sercan Ataş ile Ertuğrul Şahin'in hayatını kaybettiğini tespit etti.
Ekipler, süratli olduğu ileri sürülen motosikletin kaldırıma çarptıktan sonra yaklaşık 25 metre savrulduğunu belirledi.
Olay yerindeki çalışmaların ardından ölenlerin cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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