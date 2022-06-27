Adana'da terör operasyonu: 38 gözaltı kararı
Adana'da düzenlenen PKK/KCK operasyonunda aralarında HDP'li yöneticiler ile Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk'un da bulunduğu 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Genel 27.06.2022, 07:33
Adana'da PKK/KCK'nın Çukurova bölge yapılanmasının eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı.
38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelileri yakalamak için sabah saatlerinde operasyonun düğmesine basıldı.
Hakkında gözaltı kararı bulunanlar arasında HDP'li yöneticiler ve Seyhan Belediyesi Başkan Yardımcısı Funda Buyruk da var.
Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için operasyona devam ediyor.
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