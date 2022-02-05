Adana'da sigara kaçakçılarına operasyon
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonla 6 bin 637 paket sigara ile çeşitli ürünler ele geçirildi.
Genel 05.02.2022, 10:25 05.02.2022, 10:30
Adana'da kaçakçılık operasyonunda 6 bin 637 paket sigara ve çeşitli ürünler ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde seyreden bir tır ile bazı adreslerde kaçak ürünlerin bulunduğunu belirledi.
Ekiplerin adresler ve tırda yaptıkları aramalarda 6 bin 637 paket sigara, 3 bin 900 puro, 68 paket pipo tütünü, 30 elektronik sigara ile ruhsatsız tabanca ve 23 mermi ele geçirildi.
Operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.
Tırdaki kaçak sigaraların bulunması da polis kamerasına yansıdı.
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