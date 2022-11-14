Adana'da pompalı tüfekle ateş açıldı: 2 yaralı
Adana'da bir kişi pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırıda yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Ekipler, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Genel 14.11.2022, 07:34
Merkez Seyhan ilçesi Koza Mahallesi'nde silahlı kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaptıkları araştırmada M.K. ve Ş.K'nin, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu yaralandığını belirledi.
İlk müdahaleleri olay yerine yapılan yaralılar, ambulanslarla götürüldükleri Seyhan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
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