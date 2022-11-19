Adana'da operasyon: 25 gözaltı
Adana'da kaçakçılık operasyonunda 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Genel 19.11.2022, 10:49
Adana'da kaçakçılık operasyonunda 46 milyon 943 bin makaron ele geçirildi, 25 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğu tespit edilen ikamet, depo ve araçlarda arama yaptı.
Adreslerde 5 milyon 553 bini tütün doldurulmuş 46 milyon 943 bin makaron, 10 bin 180 paket sigara, 40 elektronik sigara, 50 kilogram tütün ve 4 sigara dolum makinesi ele geçirildi.
Kaynak: AA
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