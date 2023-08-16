Adana'da korkutan deprem
Adana'da meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu.
Genel 16.08.2023, 17:49
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Adana'nın Aladağ ilçesinde saat 17.36 sıralarında deprem meydana geldiğini bildirdi. Sarsıntının büyüklüğü 4.5 olarak ölçüldü.
7.3 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem çevre illerden de hissedildi.
Depremin ardından ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum ile karşılaşılmadı.
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