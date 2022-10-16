Adana'da kontrolden çıkan otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Adana'da kontrolden çıkıp devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Genel 16.10.2022, 09:23
srafil Özdemir idaresindeki otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda merkez Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi civarında devrildi.
Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan akrabası T.Ö. yaralandı.
Yaralı T.Ö, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İsrafil Özdemir'in cenazesi ise yapılan işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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