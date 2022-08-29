Adana'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü gözaltına alındı
Adana'da polis ekiplerinden otomobille kaçmaya çalışan şüpheli kovalamaca sonucu gözaltına alındı.
Genel 29.08.2022, 08:26
Merkez Seyhan ilçesi Ahmet Sapmaz Bulvarı'nda devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendiği otomobili durdurmak istedi.
Otomobildeki şüpheli ekiplerin "dur" ikazına rağmen araçla Mavi Bulvar'dan TAG Otoyolu'na girerek kaçmaya başladı.
Ekipler, otomobili TAG Otoyolu'nda yaklaşık 10 kilometre süren takip sonucu merkez Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde durdurdu.
Otomobilden inerek kaçmaya çalışan şüpheli ekiplerce yakalandı.
Gözaltına alınan ve çeşitli suçlardan arandığı belirlenen Yusuf Ö. polis merkezine götürüldü.
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