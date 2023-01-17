Adana'da DEAŞ'a şafak operasyonu: 7 gözaltı kararı
Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 7 zanlının yakalanması için operasyon yapıldı.
Genel 17.01.2023, 10:38
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde Irak ve Suriye'de DEAŞ adına faaliyette bulundukları ileri sürülen 7 şüphelinin kentte olduğunu tespit etti.
TEM şubesi operasyon timleri ve özel harekat polislerince 7 ayrı adrese operasyon düzenlendi.
TEM şubesi ekipleri söz konusu adreslerde arama yaptı.
Gözaltına alınan bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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