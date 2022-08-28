Adana'da baraj gölüne giren iki kişi kayboldu
Adana'da Seyhan Baraj Gölü'ne girdikten sonra kaybolan iki kişi için arama çalışması başlatıldı.
Genel 28.08.2022, 09:07
Merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde Seyhan Baraj Gölü'nden çığlıklar geldiğini duyan ve su kenarında bir erkeğe ait kıyafetler bulan vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, kimliği öğrenilemeyen kişiyi bulmak için çalışma başlattı.
Diğer olayda ise merkez Çukurova ilçesi Çatalan Köprüsü yakınlarında alkol aldıktan sonra baraj gölüne giren 47 yaşındaki İbrahim Taner Fındık bir süre sonra gözden kayboldu.
Fındık'ın sudan çıkmaması üzerine arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.
Bölgeye gelen ekipler, Fındık'ı bulmak için arama çalışması başlattı.
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