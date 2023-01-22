Adana'da akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı: 1 ölü
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir akaryakıt istasyonuna düzenlenen silahlı saldırıda, 1 kişi hayatını kaybetti.
Genel 22.01.2023, 09:56
Taşçı Mahallesi Adana- Karataş kara yolundaki akaryakıt istasyonuna henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.
Bu sırada kasiyer Ahmet Demir'e kurşunlar isabet etti.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Demir'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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