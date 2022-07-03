Adana'da 3 milyon 432 bin makaron ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğunu belirledikleri bazı araç ve adreslere yönelik operasyon düzenledi.

Araç ve adreslerde 202 bini tütün doldurulmuş 3 milyon 432 bin makaron, 7 bin 680 paket sigara, 25 kilogram kıyılmış tütün, 28 kilogram nargile tütünü ve 3 sigara dolum makinesi ele geçirildi.

Polis, 9 zanlıyı gözaltına aldı.