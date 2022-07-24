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Adana'da 16 milyon 50 bin makaron ele geçirildi

Adana'da 16 milyon 50 bin makaron ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Genel 24.07.2022, 13:47
Adana'da 16 milyon 50 bin makaron ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğu belirlenen bazı araç ve adreslere operasyon düzenledi.

Araç ve adreslerde, 9 milyon 500 bini tütün doldurulmuş 16 milyon 50 bin makaron ve 1100 elektronik sigara ele geçirildi.

Ekipler tarafından 7 şüpheli gözaltına alındı.

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