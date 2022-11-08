Adana'da 132 milyon 250 bin kaçak makaron ve 4 milyon 725 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da 132 milyon 250 bin gümrük kaçağı makaron ve 4 milyon 725 bin doldurulmuş sigara ele geçirildiğini açıkladı. Polis, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.
Genel 08.11.2022, 07:08
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 132 milyon 250 bin adet gümrük kaçağı makaron, 4 milyon 725 bin doldurulmuş sigara, 31 ton 600 kilogram kıyılmış kaçak tütün ve 1 adet sigara sarma ünitesi ele geçirdi.
İçişleri Bakanı Soylu, olayı Twitter hesabından duyurarak, "Kahraman polislerimize tebrikler" ifadesini kullandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü, olayın şüphelisi bir kişinin yakalanarak gözaltına alındığı ve tahkikata başlandığını açıkladı.
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