Adana beşik gibi sallanıyor
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Genel 12.03.2023, 15:48 12.03.2023, 18:18
Adana son dakika... Merkez üssü Saimbeyli olan deprem paniğe neden oldu.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Adana'da dün akşamda merkezi Yüreğir olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
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|28
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|22
|25
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|23
|19
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|24
|17
|17. Denizlispor
|24
|17
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|24
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|22
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|27
|66
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|27
|61
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|50
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|27
|48
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|26
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|41
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|39
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|39
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|25
|38
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|26
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|35
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|26
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|26
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|26
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|27
|25
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|24
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|26
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|26
|23
|20. Southampton
|26
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|24
|62
|2. Real Madrid
|25
|56
|3. Atletico Madrid
|24
|45
|4. Real Sociedad
|25
|45
|5. Real Betis
|24
|41
|6. Villarreal
|24
|37
|7. Rayo Vallecano
|25
|35
|8. Osasuna
|25
|34
|9. Athletic Bilbao
|24
|33
|10. Mallorca
|25
|32
|11. Celta Vigo
|25
|31
|12. Girona
|24
|30
|13. Real Valladolid
|25
|28
|14. Espanyol
|25
|27
|15. Cadiz
|25
|27
|16. Valencia
|25
|26
|17. Getafe
|25
|26
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|25
|26
|19. Almeria
|25
|26
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|13