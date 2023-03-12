Adana beşik gibi sallanıyor

Adana son dakika... Merkez üssü Saimbeyli olan deprem paniğe neden oldu.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Adana'da dün akşamda merkezi Yüreğir olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.