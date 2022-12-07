Adalet Bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığı'nın Bütçeleri kabul edildi
TBMM Genel Kurulu'nda, TBMM, Adalet Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı 2023 Yılı Bütçesi kabul edildi.
Genel 07.12.2022, 08:13
TBMM Genel Kurulu'nda 2023 Yılı Bütçe Görüşmeleri devam ediyor.
Bugün, Gençlik Spor Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nın bütçeleri kabul edildi.
Görüşmelere katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Gençlik Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
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