Adalet Bakanı'ndan başörtüsü düzenlemesine ilişkin açıklama
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başörtüsüyle ilgili yeni anayasa çalışmalarına ilişkin, "Anayasa'nın 24. ve 41. maddeleriyle ilgili çalışmalarımız tamam. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istemesi halinde sunum yapmaya hazırız." dedi.
Genel 17.10.2022, 15:25
Bozdağ, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Muhterem İnce'nin yemin etmesi için düzenlenen törenden ayrılırken, gazetecilerin "yeni anayasa çalışmalarına" ilişkin sorularını yanıtladı.
Bakan Bozdağ, Anayasa'nın 24. ve 41. maddeleriyle ilgili çalışmaları tamamladıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istemesi halinde sunum yapmaya hazır olduklarını ifade etti.
Anayasanın 24. maddesi "din ve vicdan hürriyetini", 41. maddesi ise "ailenin korunmasını ve çocuk haklarını" düzenliyor.
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