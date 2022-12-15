banner38

Adalet Bakanı: 'Kadına şiddet sorununu yargıya gelmeden çözmeliyiz'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi 2022 Yılı Toplantısı'nda kadına yönelik şiddeti önlemeyle ilgili açıklamada bulundu.

Genel 15.12.2022, 16:14
Adalet Bakanı: 'Kadına şiddet sorununu yargıya gelmeden çözmeliyiz'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Kadınlarımıza karşı işlenen cinayet suçlarının cezası caydırıcı hale getirilmiştir. Suçu önleyici mekanizmalara ihtiyaç var, kadına şiddet sorununu yargıya gelmeden çözmeliyiz" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi 2022 Yılı Toplantısı'na katıldı.

Bozdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

(İstismar dosyası) Duruşma Aile Bakanlığımızın müracaatı üzerine 30 Ocak'a çekildi ve yargılama devam ediyor. Bu konuyu ortaya çıkaran yargımızdır, konuyu soruşturan takip eden yargımızdır. Yargımızın bu konudaki kararını herkesin beklemesinde fayda vardır. Yargılamayı yapan hakimlerimize, yargı sürecimizin hukukumuza uygun işlemesine itimat edelim. Eninde sonunda hak da adalet de yerini bulacaktır. Kimsenin bundan şüphesi olmamalıdır. O yüzden yargının çocuklarımızı koruma konusunda gösterdiği hassasiyet son derece önemli. Bundan sonra da bu hasassiyeti üst düzeyde göstermeye devam edecektir.  Elbette suç işleyenlere karşı da hukuk neyi emrediyorsa hukukun içinde gereği yapılacaktır.

"Kadınlarımıza karşı işlenen cinayet suçlarının cezası caydırıcı hale getirilmiştir"

Tabi kadınlara karşı şiddetle ilgili de ceza mevzuatında önemli düzenlemeler yaptık. Bir defa aile içi şiddeti resen takip edilen suçlar arasına aldık. Kasten yaralamanın da nitelikli haller arasında düzenleyerek bu konuda bu işin artık kol kırılır yen içinde kalır felsefesinin dışına çıkaran bir irade ortaya konmuştur. O yüzden istatistiklere yansıyan rakamlar esasında bu konuda sürdürülen kararlı mücadelenin bir sonucudur. Hem kadınlarımıza karşı işlenen cinayet suçlarının cezası caydırıcı hale getirilmiştir. Başanmış eşe karşı da işlenmiş olan cinayetleri kasten öldürmenin nitelikleri arasına koyduk. Töre diyerek cinayeti buna kılıf yapanlar var bunu da suçun nitelikli halleri arasına koyduk. Suçu önleyici mekanizmalara ihtiyaç var, kadına şiddet sorununu yargıya gelmeden çözmeliyiz.

"İstinaf yolu, yargıtay yolu açıktır"

(YSK üyelerine hakaret davası) Yargı yetkisi bağımsız mahkemelerce kullanılıyor. Her yargı kararına siyaseti bulaştırmak hukuka büyük zarar vermektedir. Verilen yerel mahkeme kararıdır. Karar nihai değildir. İstinaf yolu, yargıtay yolu açıktır. Şu ada Sayın İmamoğlu hakkında verilmiş ne bir kesinleşmiş siyasi yasak vardır ne de bir hapis cezası vardır. Sanki siyasi yasak kesinleşmiş, hapis cezası kesinleşmiş gibi bir algı oluşturmak da doğru değildir. Türkiye'de maalesef siyasi taraftarlık esasından yapılan değerlendirmeler hukukumuza da yargımıza da adaletemize de büyük zarar vermektedir. Gelin siyasi taraftarlık üzerinden değil hukuk devletinin gereklerine uygun değerlendirmeler yapalım diyorum.

#kadına şiddet #adalet bakanı
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Pendikspor 16 29
3. Rizespor 16 29
4. Keçiörengücü 16 29
5. Samsunspor 16 28
6. Bodrumspor 16 28
7. Boluspor 16 26
8. Bandırmaspor 16 25
9. Manisa FK 16 24
10. Sakaryaspor 17 22
11. Altay 16 21
12. Göztepe 15 21
13. Adanaspor 16 18
14. Erzurumspor 16 17
15. Tuzlaspor 16 16
16. Ö.K Yeni Malatya 16 12
17. Altınordu 16 12
18. Denizlispor 16 9
19. Gençlerbirliği 16 7
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
banner23