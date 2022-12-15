Adalet Bakanı: 'Kadına şiddet sorununu yargıya gelmeden çözmeliyiz'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Kadınlarımıza karşı işlenen cinayet suçlarının cezası caydırıcı hale getirilmiştir. Suçu önleyici mekanizmalara ihtiyaç var, kadına şiddet sorununu yargıya gelmeden çözmeliyiz" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi 2022 Yılı Toplantısı'na katıldı.

Bozdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

(İstismar dosyası) Duruşma Aile Bakanlığımızın müracaatı üzerine 30 Ocak'a çekildi ve yargılama devam ediyor. Bu konuyu ortaya çıkaran yargımızdır, konuyu soruşturan takip eden yargımızdır. Yargımızın bu konudaki kararını herkesin beklemesinde fayda vardır. Yargılamayı yapan hakimlerimize, yargı sürecimizin hukukumuza uygun işlemesine itimat edelim. Eninde sonunda hak da adalet de yerini bulacaktır. Kimsenin bundan şüphesi olmamalıdır. O yüzden yargının çocuklarımızı koruma konusunda gösterdiği hassasiyet son derece önemli. Bundan sonra da bu hasassiyeti üst düzeyde göstermeye devam edecektir. Elbette suç işleyenlere karşı da hukuk neyi emrediyorsa hukukun içinde gereği yapılacaktır.

"Kadınlarımıza karşı işlenen cinayet suçlarının cezası caydırıcı hale getirilmiştir"

Tabi kadınlara karşı şiddetle ilgili de ceza mevzuatında önemli düzenlemeler yaptık. Bir defa aile içi şiddeti resen takip edilen suçlar arasına aldık. Kasten yaralamanın da nitelikli haller arasında düzenleyerek bu konuda bu işin artık kol kırılır yen içinde kalır felsefesinin dışına çıkaran bir irade ortaya konmuştur. O yüzden istatistiklere yansıyan rakamlar esasında bu konuda sürdürülen kararlı mücadelenin bir sonucudur. Hem kadınlarımıza karşı işlenen cinayet suçlarının cezası caydırıcı hale getirilmiştir. Başanmış eşe karşı da işlenmiş olan cinayetleri kasten öldürmenin nitelikleri arasına koyduk. Töre diyerek cinayeti buna kılıf yapanlar var bunu da suçun nitelikli halleri arasına koyduk. Suçu önleyici mekanizmalara ihtiyaç var, kadına şiddet sorununu yargıya gelmeden çözmeliyiz.

"İstinaf yolu, yargıtay yolu açıktır"

(YSK üyelerine hakaret davası) Yargı yetkisi bağımsız mahkemelerce kullanılıyor. Her yargı kararına siyaseti bulaştırmak hukuka büyük zarar vermektedir. Verilen yerel mahkeme kararıdır. Karar nihai değildir. İstinaf yolu, yargıtay yolu açıktır. Şu ada Sayın İmamoğlu hakkında verilmiş ne bir kesinleşmiş siyasi yasak vardır ne de bir hapis cezası vardır. Sanki siyasi yasak kesinleşmiş, hapis cezası kesinleşmiş gibi bir algı oluşturmak da doğru değildir. Türkiye'de maalesef siyasi taraftarlık esasından yapılan değerlendirmeler hukukumuza da yargımıza da adaletemize de büyük zarar vermektedir. Gelin siyasi taraftarlık üzerinden değil hukuk devletinin gereklerine uygun değerlendirmeler yapalım diyorum.