Adalet Bakanı Bozdağ koronavirüse yakalandı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
Genel 12.04.2022, 15:20
Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yaptırdığım Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum çok şükür iyi olup çalışmalarıma karantina şartlarına uygun olarak devam edeceğim. Rabbim tüm hastalarımıza Şafi ismi şerifi ile şifalar ihsan eylesin." ifadelerine yer verdi.
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