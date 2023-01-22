Abdullah Yüksel Haşal vefat etti
Milli görüş camiasının önemli isimlerinden Abdullah Yüksel Haşal vefat etti.
Genel 22.01.2023, 17:38
Haberi, İslam Toplumu Millî Görüş Genel Başkanı Kemal Ergün Twitter hesabından duyurdu.
Kemal Ergün'ün mesajı şöyle:
"Camiamızın değerli büyüklerinden eski Genel Başkan Yardımcımız ve Eğitim Başkanımız Abdullah Yüksel Haşal’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. İdareci olarak uzun yıllar kıymetli hizmetlere imza atan ağabeyimize Cenabı Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet, derecesi âlî olsun."
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