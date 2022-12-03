9 terör örgütü üyesi sınırda yakalandı
Suriye'den Türkiye'ye ve Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan terör örgütü üyeleri hudut kartalları tarafından yakalandı.
Genel 03.12.2022, 16:38
Suriye'den Türkiye'ye ve Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 terör örgütü üyesi yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, hudut kartallarının Suriye'den Türkiye'ye ve Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişiyi yakaladığı kaydedildi.
Yapılan incelemede şahıslardan 9'unun FETÖ, 2'sinin PKK/KCK ve 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
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