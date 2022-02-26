9 suçtan aranan şüpheli mutfak dolabından çıktı
Bartın'da, hakkında 9 ayrı suçtan arama kararı bulunan şüpheli, evine yapılan operasyonda mutfak dolabında saklanırken yakalandı.
Genel 26.02.2022, 18:22
- Bartın'da, hakkında 9 ayrı suçtan arama kararı bulunan şüpheli, saklandığı mutfak dolabında yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "hırsızlık", "dolandırıcılık", "cinsel saldırı" gibi 9 suçtan hakkında yakalama kararı bulunan B.M'nin kent merkezinde bir evde saklandığını belirledi.
Eve operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi mutfak dolabında yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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