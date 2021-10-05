9 ilde 'Sahil Rüzgarı-2' operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Muğla'nın yanı sıra Yatağan, Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçelerinde belirlenen 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 88 fişek, 2 kılıç, 3 senet, 50 şişe gümrük kaçağı içki ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Ekipler, firar ettikleri belirlenen 3 şüphelinin de yakalanması için çalışma başlattı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.