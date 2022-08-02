9 ilde dolandırıcılık operasyonu
Burdur merkezli 9 ilde dolandırıcılara operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 5 kişi tutuklandı
Genel 02.08.2022, 23:06
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya aracılığıyla 23 farklı ilden 56 kişiyi dolandırdığı öne sürülen 12 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Polis ekipleri, Burdur, Antalya, Ordu, Adana, Şırnak, Isparta, Hatay, Bursa ve Manisa'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından salıverildi.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 10 şüpheliden ise 5'i tutuklandı, 5 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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