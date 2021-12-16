9 ilçede eş zamanlı DEAŞ operasyonu
İstanbul'da 9 ilçede 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 13'ü yabancı uyruklu 14 örgüt üyesini gözaltına aldı.
Genel 16.12.2021, 10:29
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 13'ü yabancı uyruklu 14 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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