81 ilde üç haftalık eş zamanlı denetimler başladı
81 il genelinde 3 hafta sürecek gıda denetimleri başladı.
Genel 22.08.2023, 00:09
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 81 ilde üç hafta sürecek eş zamanlı denetimleri bugün itibarıyla başlattıklarını bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplu tüketim yerlerinin rutin gıda denetimlerine ilaveten 7 bin 628 personelin katılımıyla 81 ilde üç hafta sürecek eş zamanlı denetimleri bugün itibarıyla başlattıklarını bildirdi.
Yumaklı, sosyal medya hesabından denetimlere ilişkin şu paylaşımda bulundu:
"Yıl boyunca gerçekleştirilen toplu tüketim yerlerindeki rutin gıda denetimlerimize ilaveten, 7 bin 628 personelimizin katılımıyla 81 ilimizde üç hafta sürecek eş zamanlı denetimleri bugün itibarıyla başlattık. Halkımızın sağlığıyla oynanmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz."
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