8 ilde FETÖ operasyonu
Balıkesir merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltında alındı.
Genel 24.11.2022, 17:38
Balıkesir merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 10 zanlı yakalandı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması" içinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 8 muvazzaf astsubay, 1 emekli albay ve 1 eski askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir, Tekirdağ, Kayseri, Denizli, İstanbul, Kocaeli, Ankara ve Erzurum'da şüphelilere yönelik 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Ekiplerce gözaltına alınan 10 zanlının işlemleri sürüyor.
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